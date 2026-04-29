Pūce ironizē par “Jaunās vienotības” Saeimas frakcijas vadītāja Jurēvica bažām par populistu slikto ietekmi uz pensijām
Latviešu ekonomists un partijas “Latvijas attīstībai” priekšsēdētājs Juris Pūce dzēlīgi komentējis valdošās partijas “Jaunās vienotības” Saeimas frakcijas vadītāja Edmunda Jurēvica paustajām bažām par populistu slikto ietekmi uz pensiju otro līmeni.
“Premjeres Siliņas partijas biedrs Jurēvics ir ļoti uztraucies, ka populisti tagad sabojāšot pensiju otro līmeni. Zināmas bažas tur, protams, ir,” sociālajā vietnē “Instagram” publicētajā video reaģē Pūce. “Mēs varam vērot, kā Lietuvā zināms skaits lietuviešu ir izņēmuši nelielus otrā līmeņa pensijas uzkrājumus, lai iztērētu ikdienas pirkumos. Bet kāpēc populisti Latvijā nebaidās izteikt šādu ideju — izšķērdēt otro pensiju līmeni? Tāpēc, ka šajā valdībā, šajā Saeimā, Jurēvica kunga partija virzīja un atbalstīja ideju par to, ka otrajam pensiju līmenim paredzētās iemaksas tiek brutāli atņemtas, nozagtas nākotnes pensionāriem. “Jaunās Vienotības” vadītās valdības rezultāts ir bijis pensiju otrā līmeņa iemaksu samazinājums, mūsu visu nākotnes pensionāru nākotnes pensiju samazināšana. Tā ka nav ko, Jurēvica kungs, baidīt ar populistiem, ja galvenie šīs Saeimas populisti esat jūs paši — “Jaunā Vienotība”.”
Jāpiebilst, ka 2019. un 2020. gadā Pūce bija vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Krišjāņa Kariņa valdībā.