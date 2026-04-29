Pie Saeimas nama notiks asinsdonoru diena
Ceturtdien, 7. maijā, pie Saeimas nama notiks asinsdonoru diena, kurā piedalīsies Saeimas deputāti un darbinieki, un aicināti ziedot asinis ir arī citi interesenti.
Valsts asinsdonoru centra specializētais autobuss atradīsies pie Saeimas nama Jēkaba ielā laikā no plkst. 10 līdz 14.
Dodoties ziedot asinis, donoriem jābūt labai pašsajūtai, un līdzi jāņem pase, eID karte vai vadītāja apliecība, kā arī bankas konta numurs, ja ziedotājs vēlas saņemt naudas kompensāciju.
Lai asins nodošana noritētu raitāk, donori aicināti iepriekš Valsts asinsdonoru centra tīmekļvietnē aizpildīt donora anketu un izdrukātu to ņemt līdzi. Anketu ieteicams aizpildīt ne agrāk kā trīs dienas pirms asins ziedošanas.
Valsts asinsdonoru centrs norāda, ka viena asins ziedošanas reize var palīdzēt līdz pat trim nelaimē nonākušiem cilvēkiem, bet pati procedūra aizņem ne vairāk kā pusstundu. Asins ziedošana sniedz gan gandarījumu par palīdzību citiem, gan arī labvēlīgi ietekmē donora veselību, veicinot asins sastāva atjaunošanos.