Lietus un slapjš sniegs Rīgas centrā.
Šodien 14:36
Ceturtdien daudzviet gaidāms slapjš sniegs
Aprīlis daudzviet Latvijā noslēgsies ar nelielu lietu un slapju sniegu, prognozē sinoptiķi.
Nakts otrajā pusē valsti no ziemeļrietumiem sāks šķērsot nelieli nokrišņi, dienā tie gaidāmi galvenokārt Latvijas centrālajā un austrumu daļā.
Minimālā gaisa temperatūra naktī būs -3..+1 grāds, piekrastē līdz +4 grādiem. Dienā gaiss iesils līdz +4..+9 grādiem, vietām valsts rietumu pusē - līdz +12 grādiem.
Aprīļa pēdējā diena būs pārsvarā apmākusies, vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumu puses.
Rīgā no rīta un dienā gaidāms neliels lietus, iesākumā iespējams slapjš sniegs. Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidrietumu un ziemeļrietumu vējam, gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz +1 grādam, dienā tā pakāpsies līdz +9 grādiem.