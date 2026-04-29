Ventspils slimnīca aicina ģimenes ārstus uz informatīvu tikšanos par aktuālām tēmām veselības aprūpē
Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas speciālisti aicina Ventspils pilsētas un reģiona ģimenes ārstus uz informatīvu tikšanos ceturtdien, 2026. gada 18. jūnijā, plkst. 13.00 Kurzemes Rehabilitācijas centrā. Tikšanās laikā plānots pārrunāt aktuālus jautājumus veselības aprūpē, īpašu uzmanību pievēršot zarnu iekaisīgajām slimībām.
Pasākumu atklās Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas valdes loceklis, galvenais ārsts Dr. Edijs Ilziņš, informējot par slimnīcas jaunumiem un attīstības virzieniem. Turpinājumā ar prezentācijām uzstāsies Ventspils slimnīcas ārste rezidente gastroenteroloģijas specialitātē Dr. Krista Cēbere-Kristone par čūlainā kolīta diagnostiku un ārstēšanu, kā arī sertificēts gastroenterologs, gastrointestinālās endoskopijas speciālists Dr. Kārlis Meirāns, kurš skaidros pacientu sagatavošanās nozīmi kolonoskopijas izmeklējumam.
Pēc prezentācijām paredzēta diskusija, kuras laikā ģimenes ārsti varēs uzdot jautājumus un pārrunāt sev aktuālos jautājumus ar slimnīcas speciālistiem. Pasākums paredzēts tikai ārstniecības personām.
Ventspils un reģiona ģimenes ārsti, kā arī ķirurģi, internisti, gastroenterologi un terapijas nodaļas ārsti (t. sk. Talsu novada) aicināti pieteikt savu dalību līdz 29. maijam, rakstot uz e-pastu zkrs.komunikacija@ventspils.lv.
Iepriekšējā tikšanās ar ģimenes ārstiem notika 2025. gada novembrī, kad tika prezentēti slimnīcas jaunākie pakalpojumi un diagnostikas iespējas, kā arī pārrunātas sadarbības pilnveides iespējas pacientu aprūpes uzlabošanai.