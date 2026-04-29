"Ugunī kalts, rokās radīts": Ventspilī izrādīs Rīgas meistaru radītos darbos
Ventspils Piejūras brīvdabas muzejā 7. maijā plkst. 17.30 tiks atklāta Pārdaugavas kultūras apvienības Kultūras centra “Iļģuciems” Amatu nama tautas lietišķās mākslas studiju izstāde “Ugunī kalts, rokās radīts”.
Izstāde apvieno septiņu studiju radošo veikumu, piedāvājot plašu ieskatu latviešu tradicionālo amatu prasmēs un to mūsdienīgajās interpretācijās. Izstādē būs skatāmi austi, adīti, pīti, tamborēti, veidoti mālā un metālā kalti darbi.
Amatu nama darbības pamatā ir mērķis uzturēt dzīvas tautas amatniecības tradīcijas, veicināt to pārmantojamību un popularizēt latviešu lietišķo mākslu sabiedrībā. Izstādē piedalās studijas “Austra”, “Ataudze”, “Ceplis”, “Irbi”, “Puduris”, “Rītausma” un “Zīle”.
Apmeklētāji varēs iepazīt gan tradicionāli veidotus darbus, gan mūsdienīgus risinājumus dažādos materiālos – vilnā, kokvilnā, mālā, metālā un dabas šķiedrās. Izstādē varēs skatīt meistardarbus sākot no smalkiem rokdarbiem līdz funkcionāliem metālkalumiem, kuru radīšanas procesā apvienojas amatniecības tradīciju izpēte, tehniskā meistarība un radoša pieeja.
Izstāde, kuras dedzīgā nosaukuma “Ugunī kalts, rokās radīts” autori ir Kultūras centra “Iļģuciems” Amatu nams, aicina ikvienu interesentu iepazīt latviešu tautas lietišķās mākslas bagātību un novērtēt roku darba nozīmi mūsdienās. Izstāde Piejūras brīvdabas muzejā pieejama no 7. maija līdz 28. jūnijam.