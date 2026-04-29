Termiņuzturēšanās atļaujas pret īpašumu? Valsts drošības dienests norāda uz drošības riskiem
Valsts drošības dienests (VDD) brīdinājis par drošības un resursu riskiem saistībā ar Saeimā skatītajiem priekšlikumiem paredzēt jaunu pamatu termiņuzturēšanās atļaujas (TUA) pieprasīšanai ārzemniekiem, kuri iegādājušies nekustamo īpašumu Latvijā vismaz 250 000 eiro vērtībā.
VDD savā viedoklī Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai norādījis, ka šāda regulējuma ieviešana Imigrācijas likumā ir politiska izšķiršanās, tomēr šādu personu pārbaude būtu sarežģīta un prasītu ievērojamus valsts institūciju resursus.
Dienests uzsver, ka ne visos gadījumos būtu iespējams gūt pilnīgu pārliecību par nekustamā īpašuma iegādei izmantoto finanšu līdzekļu izcelsmi. Tāpat VDD ieskatā par šādiem ārzemniekiem pieejamās informācijas apjoms var būt ierobežots, kas apgrūtinātu ar personām saistīto risku kvalitatīvu izvērtēšanu.
VDD informējis, ka piedalījās komisijas sēdē 28. aprīlī, kurā pirms trešā lasījuma tika skatīts Imigrācijas likumprojekts un iesniegtie priekšlikumi, taču 29. aprīļa sēdē dienests piedalīties nevarēs.
Minētie priekšlikumi paredz Imigrācijas likuma 26. panta pirmo daļu papildināt ar jaunu punktu, kas dotu tiesības pieprasīt termiņuzturēšanās atļauju uz laiku līdz pieciem gadiem, ja ārzemniekam pieder nekustamais īpašums noteiktajā vērtībā.
Jau ziņots, ka Saeima otrajā lasījumā atbalstījusi grozījumus Imigrācijas likumā, paredzot iespēju anulēt termiņuzturēšanās atļauju ārzemniekiem, kuri gada laikā izdarījuši trīs administratīvos pārkāpumus sabiedriskās kārtības vai ceļu satiksmes jomā.
Likumprojekta autors Ainars Latkovskis (JV) norādījis, ka mērķis ir stiprināt sabiedrisko drošību, uzsverot, ka uzturēšanās Latvijā ir privilēģija, kas pienākas tikai tiem, kuri ievēro likumus. Priekšlikumu atbalstījuši gan koalīcijas, gan opozīcijas deputāti.
Grozījumi attiecas uz dažādiem pārkāpumiem, tostarp agresīvu uzvedību, totalitāro simbolu izmantošanu, seksuālu uzmākšanos un satiksmes noteikumu pārkāpumiem. Deputāti uzsver, ka tas ir solis stingrākas imigrācijas kontroles virzienā