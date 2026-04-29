Rīgas kanālā sāk darboties jauna strūklaka, pavēsta Ratnieks
Rīgas kanālā uzstādīta jauna strūklaka, kas jau no šodienas tiks ieslēgta pastāvīgā režīmā, lai priecētu rīdziniekus un pilsētas viesus, vēsta Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks.
“Nākotnē plānojam pievienot vēl mūzikas skaņas, lai skatītājiem būtu redzams šovs ar ūdens tecējumu kopā ar dzirdamām muzikālām melodijām. Paredzam, ka šī varētu kļūt iemīļota vieta cilvēkiem, kur pakavēties savās domās vai kopā ar otrajām pusītēm raudzīties gaismas, ūdens un skaņas harmonijā,” sociālajos tīklos vēsta Ratnieks.
⛲️ Šovakar esam uzlikuši jauno strūklaku Rīgas kanālā, uz šo nakti izslēdzam, bet rīt slēgsim iekšā uz palikšanu, lai tā priecētu rīdziniekus un mūsu pilsētas viesus.— Edvards Ratnieks (@EdvardsRatnieks) April 28, 2026
Kā zināms, šobrīd Rīgas pašvaldības pārraudzībā ir 13 strūklakas – desmit stacionārās un trīs peldošās, kas nodotas apsaimniekošanā uzņēmumam “Rīgas meži”, no kurām lielākā daļa aprīlī jau sākušas darboties un priecē apmeklētājus.
Vērmanes dārzā atrodas Rīgas lepnums - vecākā strūklaka “Gadalaiki”. Tās skulptūra tika izgatavota Berlīnē un uzstādīta 1869. gadā un bija tolaik greznākais šāda tipa dekoratīvais tēlniecības darbs pilsētā. Orģinālo skulptūru, kas bija cietusi vandālisma rezultātā, 1972. gadā nācās demontēt. Tēlniece Mirdza Lukaža izgatavoja kopiju, ko pašvaldība uzstādīja 1978. gadā.
Viena no slavenākajām Rīgas strūklakām – “Nimfa” – atrodas pie Latvijas Nacionālas Operas. Šī tēlnieka Augusts Folca 1887. gadā veidotā strūklaka ir Valsts nozīmes mākslas piemineklis. Strūklakas skulptūru bronzas kopiju 1986. gadā izveidoja tēlniece Mirdza Lukaža, orģināls glabājas Rundāles pilī.
Arī dekoratīvais baseins Grīziņkalnā pie skulptūras “Lutausis” un rekonstruētais Ziedoņdārza baseins vasaras karstajās dienās lieliski iepriecinās un atveldzēs lielus un mazus. Ziedoņdārzā atrodas arī atjaunotā strūklaka “Vardītes,” kas būvēta vienlaikus ar parka ierīkošanu.