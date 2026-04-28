Ropažos izskanējis pirmsskolu sadraudzības koncerts “Lai skan!”
Aptuveni 150 Ropažu novada pirmsskolēnu aprīļa izskaņā piepildīja Ropažu Kultūras centru ar dziesmām un dejām trešajā sadraudzības koncertā “Lai skan!”, izdziedot un izdejojot krāsainu pavasara stāstu 18 priekšnesumos. Pasākumu kuplināja vairāku iestāžu ansambļi un deju grupas, apliecinot bērnu talantu un kopābūšanas prieku.
Kā informē Ropažu novadu pašvaldībā, šogad stāstam tapt palīdzēja Stopiņu pamatskolas pirmsskolas grupu mazie dejotāji (skolotāja Kristīne Stulberga) un ansamblis "Sila zvaniņi" (skolotāja Tatjana Gajevska), ansamblis "Skudriņas" no Garkalnes Ppirmsskolas izglītības iestādes "Skudriņas" (skolotāja Elga Tiltiņa), Zaķumuižas pamatskolas pirmsskolas ansamblis "Krokusi" (skolotāja Jeļena Motina), Ropažu pirmsskolas izglītības iestādes "Annele" ansamblis "Annelēni" un "Dilli dalli" (skolotāja Jūlija Kregžde), Ulbrokas pirmsskolas izglītības iestādes "Pienenīte" tautas deju dejotāji (skolotāja Aiga un Edgars Medņi) un ansamblis (skolotāja Līga Kurzemniece), kā arī Ropažu Kultūras centra bērnu un jauniešu deju kolektīva "Cielaviņa" pirmsskolas vecuma dejotāju grupa (skolotāja Terēza Jozefa).
"Mūsu novadā aug liels pulks talantīgu dziedātāju un dejotāju, kas kopā prot radīt prieku – prieku par dziesmu un deju, pozitīvas emocijas par kopā būšanu, sajūsmu un pārsteigumu gan saviem pedagogiem, gan viens otram! Šī, nu jau ikgadējā, koncerta sākotnējās idejas autore ir mūzikas skolotāja Līga Kurzemniece, bet nekas nenotiktu bez visiem atbalstītajiem. Paldies Ropažu novada pašvaldībai par sarūpētajiem pārsteigumiem bērniem un pedagogiem, paldies Ropažu Kultūras centra izpalīdzīgajai komandai, paldies skaņu pavēlniekam Rihardam un fotogrāfam Artūram, paldies par plānošanu un visu darbiņu darīšanu pirmsskolas izglītības iestādes "Pienenīte" skolotājām Līgai, Aigai, Romandai un Ievai un vissirsnīgākais paldies šī koncerta un arī izklaidējošās daļas vadītājām – labsirdīgajai raganiņai Žozefīnei (Aigai Heizenai Fosai) un čaklajai bitītei Zumm Zummai (Daigai Veisai) no pirmsskolas izglītības iestādes "Annele"," pauž Ropažu novada pašvaldības pirmsskolu mācību jomas izglītības metodiķe Daiga Hercberga.