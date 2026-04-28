Dienā termometra stabiņš dažviet pakāpsies līdz +10 grādiem.
Vējš vairs nepūtīs tik stipri kā pēdējās dienās. Laika prognoze trešdienai
Trešdien Latvijā būs vairāk mākoņu un vējš vairs nepūtīs tik stipri kā pēdējās dienās, prognozē sinoptiķi.
Tuvākajā diennaktī gaidāms daļēji mākoņains laiks, valsts austrumu novados debesis apmāksies. Nav gaidāmi būtiski nokrišņi.
Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļrietumu vējš, tā ātrums brāzmās nepārsniegs 8-13 metrus sekundē. Gaisa temperatūra naktī būs -3..+3 grādi, dienā termometra stabiņš pakāpsies līdz +6..+10 grādiem.
Rīgā trešdien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem. Naktī un no rīta vējš kļūs lēns, dienā gaidāmas ziemeļu, ziemeļrietumu vēja brāzmas līdz 12 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī būs +3 grādi, piepilsētā tā svārstīsies ap nulli; dienā gaidāmi +7 grādi.