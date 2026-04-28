FOTO, VIDEO: Eiroparlamenta deputātes Ineses Vaideres meita aicina nākt pie Ministru kabineta un protestēt pret vēja turbīnām
28. aprīlī no plkst. 12.30 līdz 14.00 Brīvības bulvārī, pretī Ministru kabinetam, norisinājās pikets, kurā aktīvisti pauda savu iebildumu pret trīs vēja parku būvniecību. Pasākuma dalībnieki uzsvēra, ka šie projekti, kas ietekmē cilvēku dzīvi, vidi un nākotni, tiek virzīti steigā un bez pilnīga izvērtējuma. Starp tiem, kuri aicināja piedalīties šajā pasākumā, bija arī Eiropas parlamenta (EP) deputātes Ineses Vaideres (V) meita Brigita Bula.
Protestētāji norādīja, ka daļa no šiem riskiem tiek atlikta uz “vēlāku posmu”, sabiedrības iebildumi bieži paliek ignorēti, un lēmumi tiek pieņemti politiskā spiediena apstākļos. Piketētāji skaidroja, ka viņi nav pret attīstību, bet gan pret lēmumiem, kas tiek pieņemti bez pilnīgas atbildības. Kopumā pulcējās ap 40 cilvēkiem, kā novēroja Jauns.lv
Pikets pret trīs vēja parku būvniecību pie Ministru kabineta (2026. gada 28. aprīlis)
Šis pikets bija daļa no plašākas sabiedrības izpratnes un protestiem pret vēja parku attīstību, un dalībnieki vēlējās izteikt savu nostāju par steidzamu lēmumu pieņemšanu, kas var negatīvi ietekmēt vietējās kopienas un vidi.
Sociālajos tīklos ar aicinājumiem atbalstīt šo akciju piedalījās arī Ineses Vaideres meita, arhitekte Brigita Bula. Viņas sociālo tīklu saturā uzsvars ir tieši uz Pāvilostu, kur ģimenei ir īpašums: