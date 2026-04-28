Jelgavā atzīmē Ekonomikas ministrijas pārstāvniecības gada jubileju
Ekonomikas ministrs Viktors Valainis un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktore Ieva Jāgere piedalās Ekonomikas ministrijas pārstāvniecības Jelgavā atklāšanas pasākumā.
Ceturtdien, 30. aprīlī, tiks atzīmēts gads, kopš Jelgavā, Peldu ielā 7, tika atklāta Ekonomikas ministrijas pārstāvniecība. Pasākums sākas plkst. 10.45 ar preses brīfingu, kuru atklās ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Preses brīfingā piedalīsies arī AS "Sadales tīkls" valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons, kā arī Jelgavas energoietilpīgo uzņēmumu pārstāvji, tostarp no SIA "Nordic Plast", SIA "Evopipes", SIA "Latvijas piens", SIA "Dinex" un SIA "AKG Thermotechnik Lettland".

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) direktore Ieva Jāgere sniegs informāciju par sasniegtajiem rezultātiem, tostarp investīciju piesaisti Zemgales reģionā. Vietējie uzņēmēji būs aicināti uzdot jautājumus ministram, LIAA, finanšu institūcijai ALTUM, kā arī enerģijas ražošanas un tirdzniecības uzņēmuma "Latvenergo" vadībai.

Pēcpusdienā, plkst. 13.00, mediju pārstāvji tiek aicināti piedalīties ministra vizītē uzņēmumā "ASNS Ingredient". Šis uzņēmums attīsta modernu ražotni augu izcelsmes sastāvdaļu ražošanai no vietējiem dzeltenajiem zirņiem. "ASNS Ingredient" valdes loceklis Edgars Ruža sniegs plašāku informāciju par šo jauno, pasaules mēroga rūpnīcu, kas ražos augstas kvalitātes zirņu proteīna produktus, nodrošinot ilgtspējīgu un vietējo zirņu izmantošanu.

Aicinām medijus un interesentus pieteikties pasākuma apmeklējumam līdz 29. aprīļa plkst. 12.00, rakstot uz san@em.gov.lv.

