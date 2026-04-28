Robežsardzes priekšnieks: šogad nelegālo migrantu spiediens uz Latvijas robežu gaidāms līdzīgi augsts kā pērn
Šogad Baltkrievijas organizētais nelegālo migrantu spiediens uz Latvijas robežu gaidāms līdzīgi augsts kā pērn, otrdien intervijā LTV "Rīta panorāmā" sprieda Valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts.
Pujāts stāstīja, ka pēc bargās un salīdzinoši mierīgās ziemas aprīlī jau jūtams pastāvīgs nelegālo migrantu spiediens uz Latvijas robežu, līdz ar to viņš negaida mierīgu vasaru un lēš, ka šis gads no nelegālās migrācijas viedokļa būs visai saspringts un tendences būs līdzīgas kā pērn.
Robežsardzes priekšnieks atzina, ka konflikts Tuvajos austrumos var palielināt šī reģiona nelegālo migrantu skaitu Latvijā, jo robežsardzei esot informācija, ka šos cilvēkus mērķtiecīgi vervējot, lai caur Krieviju un Baltkrieviju spiestu iekšā Eiropā.
Pujāts atkārtoti uzsvēra, ka kopumā nelegālās migrācijas rūpals ir pamatīgi organizēts, organizētajai noziedzībai sadarbojoties ar Baltkrievijas amatpersonām. Šiem migrantiem nav mērķa nokļūt Latvijā kā drošā valstī, lai te prasītu patvērumu, bet gan viņi cenšas nemanāmi iekļūt Eiropas Savienībā pamatā ar mērķi nokļūt Vācijā.
Šogad noķerti 18 nelegālo migrantu pārvadātāji, no tiem desmit bija ārvalstnieki un astoņi Latvijas valstspiederīgie.
Infrastruktūras jomā vēl jāpabeidz Latvijas austrumu robežas aprīkošana ar tehnoloģiskajiem risinājumiem, atzina Pujāts. Līdz gada beigām darbiem vajadzētu būt pabeigtiem, līdz ar to Latvijas dienestu tehnoloģiskās spējas konstatēt robežpārkāpumus pieaug.