Šodien 07:06
Otrdien turpinās pūst auksts ziemelis
Otrdien Latvijā ziemeļu, ziemeļrietumu vēja ātrums brāzmās sasniegs 13-18 metrus sekundē, prognozē sinoptiķi.
Sauli brīžiem aizsegs mākoņi, to vairāk būs valsts austrumu daļā. Vietām gaidāms īslaicīgs lietus, sniegs un krusa.
Maksimālā gaisa temperatūra būs +6..+9 grādi.
Rīgā gaidāma pārsvarā sausa un saulaina diena, ar vēja brāzmām līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs +7 grādi.
Rietumos no Latvijas atrodas plašs anticiklons, Krievijā saglabājas ciklons. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1014 hektopaskāliem Krievijas pierobežā līdz 1024 hektopaskāliem Dienvidkurzemes piekrastē.