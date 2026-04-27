Novadu ziņas
Šodien 16:16
1. maijā Jūrmalā aktīvisti stādīs milzumdaudz priežu
Sabiedrības pārstāvji 1. maijā Jūrmalā rīkos priežu stādīšanas talku, kuras laikā paredzēts iestādīt aptuveni 1000 jaunu koku, stiprinot pilsētas zaļo vidi un atjaunojot meža teritorijas, aģentūru LETA informēja biedrība "Jūrmalas latvietis".
Talka notiks divās vietās - plkst. 10 pie Pumpuru stacijas un plkst. 12 Vaivaros pie "Latvijas naftas" degvielas uzpildes stacijas.
Organizatori uzsver, ka šī nav tikai talka, bet arī sabiedrības līdzdalības piemērs.
Dalībniekiem lūgts līdzi ņemt lāpstu un gumijas zābakus.
"Sakām lielu paldies visiem ziedotājiem, kas atsaucās aicinājumam - kopumā saziedoti 390 eiro, kas ļauj iegādāties 1000 priežu ietvarstādu. Īpašs paldies ikvienam no 34 ziedotājiem - bez jums šī talka nebūtu iespējama," uzsver biedrības "Drošais pamats nākotnē" valdes loceklis Endijs Melnis.
Pasākumu organizē biedrības "Drošais pamats nākotnē" un "Jūrmalas latvietis" sadarbībā ar Jūrmalas apkaimju biedrībām.