FOTO: Pētera Vaska talanta cienītāji pulcējās Rīgas Domā, lai godinātu komponistu 80 gadu jubilejā

Pētera Vaska jubilejas koncerts Rīgas Domā
23. aprīlī aptuveni tūkstotis Pētera Vaska talanta cienītāju no Latvijas un citām tuvām un tālām zemēm pulcējās Rīgas Domā, lai diriģenta Sigvarda Kļavas, Latvijas Radio kora un Sinfonietta Rīga pavadībā ļautos Vaska mūzikas dziedinošajam spēkam un godinātu komponistu viņa astoņdesmitajā jubilejā.
Pētera Vaska mūzika tiek plaši atskaņota un novērtēta, padarot viņu par vienu no šobrīd mīlētākajiem un visvairāk atskaņotajiem mūsdienu akadēmiskās mūzikas komponistiem pasaulē.
Pētera Vaska mūzikā vienmēr klātesošā garīgā vertikāle, kas ved klausītāju cauri mainīgās pasaules dažkārt baisajai realitātei kā padomju gados, tā šodien, zīmē latviskās dvēseles ainavas klausītāju sirdīs. Gaismas mūžīgā cīņa ar tumsu - šī ir caurviju tēma visai komponista daiļradei, runājot par nozīmīgo katra cilvēka dvēselei un veidojot neaizmirstamu piedzīvojumu klausītājiem. Īpašas draudzības saites komponistu saista ar Latvijas Radio kori un diriģentu Sigvardu Kļavu, cildinot tos kā labākos savu kompozīciju izpildītājus.
Koncertā Rīgas Domā, kuru ar savu klātbūtni pagodināja arī pats komponists. skanēja iemīļotas Pētera Vaska kompozīcijas, kurās spilgti atklājas komponista garīgā pasaule, dziļā cilvēcība un ciešā saikne ar dzimteni.
Koncertu atklāja skaņdarbs “Savā tautā”, kas izskanēja kā spēcīgs piederības apliecinājums, atklājot komponista mīlestību pret savu zemi un tautu. Programmā izskanēja arī daudz atskaņotais “The Fruit of Silence” – apcerīga muzikāla meditācija, kas balstīta Mātes Terēzes tekstos. Kā gaišs skaņu templis pacēlās klausītāju iemīļotais opuss “Musica Serena”, kā arī tika atskaņots “Actus caritatis” un citi Pētera Vaska darbi. Savukārt koncerta izskaņā baznīcas velves piepildīja skaņdarbs “Mein Herr und mein Gott”, kļūstot par dziļi personisku un garīgu ticības apliecību.