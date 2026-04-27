FOTO: ziema neatkāpjas! Madonas iedzīvotājus šorīt atkal pārsteidzis sniegs
Pirmdienas, 27. aprīļa, rītā Madonu un tās apkaimi pārklājis sniegs, liecina aculiecinieku uzņemtās fotogrāfijas.
Iedzīvotāju fiksētajos fotoattēlos redzams, ka neliela sniega kārta klāj gan daudzdzīvokļu namu pagalmus un tajos novietotās automašīnas, gan pilsētas zālājus un bērnu rotaļu laukumus.
Īpaši izteikts gadalaiku kontrasts vērojams dabā, kur sniegs uzsnidzis uz kokiem un krūmiem, kuriem jau izplaukušas pirmās pavasara lapas un pumpuri.
Jau vēstīts, ka svētdien Latvijā diennakts vidējā gaisa temperatūra pazeminājās līdz +3,2 grādiem, noslīdot sešus grādus zem normas.
Norma jeb 1991.-2020. gada vidējā gaisa temperatūra 26. aprīlī ir +9,1 grāds. Zem normas diennakts vidējā gaisa temperatūra valstī saglabājusies kopš 19. aprīļa, savukārt mēneša vidū gaisa temperatūra brīžiem pakāpās aptuveni trīs grādus virs normas.
Aprīlis kopumā gaidāms nedaudz vēsāks nekā ierasts, bet šā gada pavasaris varētu kļūt par vienu no siltākajiem novērojumu vēsturē. Martā bija rekordaugsta gaisa temperatūra, un pašreizējās prognozes liecina, ka arī maijs varētu būt siltāks nekā parasti.