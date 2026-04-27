Aizturēts vīrietis par Ukrainas karoga noraušanu un saplēšanu Daugavpilī
Valsts policija Daugavpilī aizturējusi 2003. gadā dzimušu vīrieti aizdomās par Ukrainas valsts karoga noraušanu un saplēšanu, informēja VP Latgales reģiona pārvaldes pārstāve Jūlija Jurāne.
Incidents norisinājies 17. martā, kad ap plkst. 7.55 kāda uzņēmuma darbiniece Daugavpilī konstatēja, ka ir norauts un bojāts Ukrainas karogs. Tas atradies pie uzņēmuma ieejas durvīm līdzās Latvijas valsts karogam.
Saņemot informāciju par notikušo, VP Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirkņa amatpersonas sāka izmeklēšanu, kuras gaitā izdevās identificēt iespējamo vainīgo. 23. aprīlī likumsargi aizdomās turēto 2003. gadā dzimušo vīrieti aizturēja, un viņš šobrīd ir ievietots īslaicīgās aizturēšanas vietā.
Saistībā ar notikušo ir sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 78. panta pirmās daļas – par darbību, kas vērsta uz nacionālā, etniskā, rasu vai reliģiskā naida vai nesaticības izraisīšanu. Par šādu noziegumu likumā paredzētais sods ir brīvības atņemšana uz laiku līdz trim gadiem, īslaicīga brīvības atņemšana, probācijas uzraudzība, sabiedriskais darbs vai naudas sods.
Izmeklēšana kriminālprocesā turpinās, lai precīzi noskaidrotu nozieguma motīvus un citus notikušā apstākļus.