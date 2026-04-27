Jaunā darba nedēļa Latvijā sāksies ar spēcīgu vēju; vietām gaidāms sniegs un krusa

Jauns.lv / LETA

Pirmdien Latvijā no jauna pastiprināsies ziemeļu, ziemeļrietumu vējš, bet tas nebūs tik spēcīgs kā svētdien, prognozē sinoptiķi.

Vēja ātrums brāzmās sasniegs 13-18 metrus sekundē, vējainākā diena būs valsts austrumos.

Sauli brīžiem aizsegs mākoņi, vietām gaidāms īslaicīgs lietus, sniegs un krusa. Maksimālā gaisa temperatūra būs +6..+10 grādi.

Rīgā gaidāma sausa un saulaina diena. Ziemeļu, ziemeļrietumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 17 metriem sekundē, gaiss iesils līdz +7..+8 grādiem.

Rietumos no Latvijas atrodas plašs anticiklons, austrumos - ciklons. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1008 hektopaskāliem Krievijas pierobežā līdz 1019 hektopaskāliem Dienvidkurzemes piekrastē.

