Jelgavā daļēji applūdusi Čakstes bulvāra lejas promenāde
Vēja ietekmē svētdien Jelgavā daļēji applūdusi Jāņa Čakstes bulvāra lejas promenāde Driksas krastā.
Applūdušais posms nav norobežots, taču arī iedzīvotāju interese par pastaigām pa promenādi svētdienas pēcpusdienā nebija novērota. Lejas promenāde pēc ziemas sakārtota un atvērta marta beigās. Pašvaldības norāda, ka tā atrodas ūdens tuvumā, pēc nokrišņiem tās segums var kļūt slidens. Par to brīdina arī pie noejām izvietotās zīmes "Uzmanību - slidens!".
Citviet pilsētā stiprais vējš lielus postījumus nav nodarījis. Kokiem ir lauzti zari, tāpat daudzviet pilsētā mētājas vēja iznēsātie atkritumi no konteineriem. Jau ziņots, ka nedēļas nogalē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests līdz šim saņēmis 17 izsaukumus saistībā ar vēja radītiem postījumiem. Lielākā daļa izsaukumu saņemti Rīgā un tās apkārtnē - kopumā deviņi. Vēl divi izsaukumi saņemti Latgalē, bet pa vienam Zemgalē un Vidzemē.