Arī pirmdien pūtīs spēcīgs vējš līdz 19 metriem sekundē
Pirmdien, 27. aprīlī, turpinās pūst mērens līdz mēreni spēcīgs ziemeļrietumu, rietumu vējš, brāzmās sasniedzot 15 līdz 19 metrus sekundē, norāda sinoptiķi.
Dienā būs mainīgs mākoņu daudzums. Vietām austrumos iespējams neliels lietus un slapjš sniegs, pēcpusdienā lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra pirmdien būs +5...+10 grādu robežās.
Galvaspilsētā pirmdien būs galvenokārt skaidrs laiks ar nelielu nokrišņu varbūtību. Gaiss iesils līdz +8 grādiem, bet vējš brāzmās var sasniegt 15 -18 metrus sekundē.
Naktī uz pirmdienu nokrišņu tikpat kā nebūs, un debesis tikai daļēji aizklās mākoņi. Tomēr pūtīs ziemeļrietumu, ziemeļu vējš, brāzmās līdz 15 -19 metriem sekundē, līča piekrastē nakts sākumā vēl līdz 20 metriem sekundē. Gaiss atdzisīs līdz -1...+4 grādiem.
Rīgā nakts paies bez būtiskiem nokrišņiem. Minimālā gaisa temperatūra būs +3...+4 grādu robežās. Ziemeļrietumu vējš joprojām būs brāzmains, ar maksimālo ātrumu līdz 20 metriem sekundē.