Policija lūdz sabiedrības palīdzību! Pazudis Juris Strods, kurš pēdējo reizi manīts izkāpjam Krustpils stacijā
Valsts policijas (VP) Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvalde lūdz sabiedrības palīdzību bezvēsts prombūtnē esošā 1948. gadā dzimušā Jura Stroda meklēšanā.
Likumsargi skaidro, ka vīrietis šā gada 20. aprīlī plkst. 07.01 no Rīgas ar vilcienu devās uz dzelzceļa staciju "Krustpils", kur iebrauca plkst. 09.01. Pēc policijas rīcībā esošās informācijas, pazudušais tālāk varēja doties Jēkabpils Mežaparka vai Jēkabpils kapu virzienā.
Strods ir 175 centimetrus garš, vidējas miesas būves. Vīrietim ir sirmi mati, kā arī sirma bārda un ūsas. Iespējams, viņš nēsā brilles.
Pazušanas dienā vīrietis bija ģērbies melnā ādas jakā, melnās biksēs un melnos zābakos, bet galvā viņam bija cepure ar nagu. Līdzi bija paņemta gaišas krāsas mugursoma ar kamuflāžas rakstu.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša pazīmes un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir jebkāda informācija par viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 67 086 678 vai uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu tālruni 112.