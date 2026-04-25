112
2026. gada 25. aprīlī, 16:55
Atrasts Juris Strods, kurš pēdējo reizi bija manīts izkāpjam Krustpils stacijā
1948. gadā dzimušais Juris Strods, kurš 20. aprīlī pazuda Krustpilī, ir veiksmīgi atrasts, vēsta Valsts policija.
Iepriekš tika ziņots, ka Juris Strods 20. aprīlī plkst. 07.01 no Rīgas ar vilcienu devās uz dzelzceļa staciju "Krustpils", kur iebrauca plkst. 09.01, un kopš tā laika nebija zināma viņa atrašanās vieta. Pēc policijas rīcībā esošās informācijas, pazudušais tālāk varēja doties Jēkabpils Mežaparka vai Jēkabpils kapu virzienā.