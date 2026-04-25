FOTO, VIDEO: Rīgu pārņem motociklisti! Jaudīgākie spēkrati un spilgtākie mirkļi no šodienas sezonas atklāšanas brauciena
Sestdien, 25. aprīlī, galvaspilsētas ielas atkal pieskandināja rēcošu motoru skaņas – tūkstošiem motociklistu vienojās tradicionālajā motosezonas atklāšanas braucienā.
Motosezonas atklāšanas brauciens Rīgā sestdien izvadīts bez starpgadījumiem, apliecināja Valsts policijā.
2026. gada motosezonas atklāšana Rīgā
25.aprīlī Rīgā notika 2026. gada motosezonas atklāšanas brauciens.
Pasākuma dalībnieku skaitu policijā atklāt nevarēja, taču apstiprināja, ka parādes braucienā starpgadījumu nav bijis.
Jau ziņots, ka šodien pie tirdzniecības centra "Akropole Rīga" notika motosezonas atklāšana. Motosezonu Rīgā tradicionāli atklāja pie tirdzniecības centra "Mols", bet tas ir slēgts rekonstrukcijas dēļ.
Tirdzniecības centra telpās bija iespējams apskatīt motociklu izstādi un vērot grupas "Dzelzs vilks" koncertu.
Paralēli motosezonas atklāšanas svētkiem prezentēta arī projektu "Latvijas motoklubu leģendas", kurā dokumentēta Latvijas moto kultūras vēsture, personības un klubi, veidojot unikālus ceļojumu maršrutus un foto liecības. Savukārt vēlāk notika tradicionālais sezonas atklāšanas brauciens cauri Rīgai.