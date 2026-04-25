Šodien 08:05
Sestdiena Latvijā būs vējaina un daudzviet gaidāms lietus
Sestdien Latvijā laiks būs mākoņains un debesis skaidrosies vien vietām, ziņo Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Latviju šķērsos nokrišņu zona. No priekšpusdienas lielākajā daļā valsts teritorijas palaikam gaidāms lietus.
Vējš pakāpeniski iegriezīsies no rietumiem, ziemeļrietumiem un pastiprināsies, brāzmās sasniedzot līdz 15 līdz 17 metrus sekundē.
Gaiss iesils līdz +7…+12 grādiem, bet vietām centrālajos rajonos būs pār kādu grādu siltāks.
Galvaspilsētā arī lielākoties būs mākoņains laiks. Pēcpusdienā mākoņi nesīs nelielu lietu. Lēns līdz mērens vējš iegriezīsies no rietumiem, ziemeļrietumiem un pēcpusdienā brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs +10…+12 grādu robežās.