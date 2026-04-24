Šodien 17:55
Uz Vanšu tilta notikusi trīs automašīnu sadursme
Avārija notikusi tilta labajā pusē virzienā no centra uz Pārdaugavu. Notikuma vietā ieradusies Valsts policijas ekipāža un automašīnu evakuators. Citas automašīnas un sabiedriskais transports patlaban avārijas vietu apbrauc bez problēmām un būtiski lielāki sastrēgumi pagaidām neveidojas.