Pasākums īstiem dārza mīļotājiem - Jelgavā notiks Stādu dienas
Latvijas Stādu dienas notiks 9. un 10. maijā Hercoga Jēkaba laukumā un skvērā aiz kultūras nama. Šis pasākums Jelgavā un Zemgales reģionā ir ilggadēja tradīcija, kas pulcē Latvijas stādu audzētājus, dārzkopības nozares pārstāvjus, amatniekus, mājražotājus un apmeklētājus.
2026. gadā Latvijas Stādu dienas notiks jau 17. reizi un tradicionāli tiek organizētas maija otrajā nedēļas nogalē. Šogad pasākumā piedalīsies vairāk nekā 230 tirgotāji no visas Latvijas, piedāvājot Zemgalē plašāko stādu un dārza preču klāstu. Apmeklētāji varēs iegādāties stādus, puķu sīpolus, sēklas, garšaugus, augsnes uzlabotājus, dārza tehniku un instrumentus, dekorus, amatniecības izstrādājumus, darba apģērbu un gardumus.
Latvijas Stādu dienas būs piemērotas gan pieredzējušiem dārzkopjiem, gan tiem, kuri vēlas labiekārtot savu māju vai dārzu un smelties jaunas idejas.
Pasākuma laikā paredzēta arī kultūras programma. 9. maijā – Eiropas dienā – uzstāsies iestādes "Kultūra" kolektīvi: pulksten 10 – tautas deju ansamblis "Lielupe", pulksten 11 – tautas deju ansamblis "Diždancis", vidējās paaudzes deju kolektīvs "Diždancis" un tautas deju ansamblis "Ritums", pulksten 12 – tautas deju ansamblis "Jaunība" un bērnu un jauniešu deju kolektīvs "Ieviņa". Savukārt 10. maijā, Mātes dienā, no pulksten 11 skatītājus priecēs iestādes "Kultūra" kolektīvi: senioru deju kolektīvs "Ex Lielupe", vidējās paaudzes deju kolektīvi “Rota” un “Laipa”.
Satiksmes Organizācija
Stādu dienu laikā pilsētā jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem Hercoga Jēkaba laukuma apkārtnē. Apmeklētāji transportlīdzekļus aicināti novietot stāvlaukumā Pilssalas ielā 1, kā arī pļavā pretī Jelgavas pilij, kur pasākuma dienās būs ierīkots plašs stāvlaukums. Informācija par satiksmes ierobežojumiem un stāvvietām būs pieejama arī navigācijas lietotnē "Waze".
Informāciju sagatavoja: Pašvaldības iestāde "Kultūra".