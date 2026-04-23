Novadu ziņas
Šodien 15:29
Netālu no Ulbrokas pie stūres pieķerts nepilngadīgais bez autovadītāja apliecības
Netālu no Ulbrokas pašvaldības policija apturējusi automašīnu, pie kuras stūres atradās nepilngadīga persona bez autovadītāja apliecības.
Kā informē Ropažu pašvaldības policija, patrulējot pamanīts transportlīdzeklis ar nedegošu priekšējo tuvās gaismas lukturi, kam pie stūres atradās persona, kas vizuāli radīja iespaidu, ka varētu būt nepilngadīga.
Veicot personas datu pārbaudi, aizdomas apstiprinājās – vadītājam, kas bija citas valsts pilsonis, nebija iegūta autovadītāja apliecība vecuma ierobežojuma dēļ.
Uz notikuma vietu izsaukta Valsts policija, kas pārņēma darbu adresē.