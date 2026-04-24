Dienvidkurzemes novadā bērniem pieejama bezmaksas vakcinācija pret ērču encefalītu
Dienvidkurzemes novadā bērniem no 1 līdz 17 gadiem tiek nodrošināta bezmaksas vakcinācija pret ērču encefalītu, palīdzot ģimenēm un mazinot saslimšanas riskus. Vakcinācija ir drošākais veids, kā pasargāt bērnus no smagām komplikācijām, tāpēc aicinām savlaicīgi sazināties ar ģimenes ārstu.
Dienvidkurzemes novads ir viens no astoņiem Latvijas novadiem, kuros bērniem tiek nodrošināta bezmaksas vakcinācija pret ērču encefalītu. Šī iespēja paredzēta bērniem vecumā no 1 līdz 17 gadiem, kuru dzīvesvieta ir deklarēta attiecīgajā teritorijā, sniedzot būtisku atbalstu ģimenēm un palīdzot mazināt ar šo slimību saistītos riskus.
Ērču encefalīts ir nopietna vīrusu infekcija, ko pārnēsā ērces. Slimība var skart centrālo nervu sistēmu un izraisīt smagas veselības problēmas, tostarp augstu temperatūru, stipras galvassāpes, vemšanu, apziņas traucējumus, kā arī ilgstošas neiroloģiskas sekas. Smagākos gadījumos iespējama pat paralīze vai citi neatgriezeniski veselības bojājumi, kas ietekmē bērna dzīves kvalitāti ilgtermiņā.
Vakcinācija ir efektīvākais veids, kā pasargāt bērnus no ērču encefalīta. Tā palīdz organismam izveidot aizsardzību pret vīrusu un būtiski samazina saslimšanas un smagu komplikāciju risku. Īpaši svarīgi ir vakcinēties savlaicīgi - vēl pirms aktīvās ērču sezonas.
Aicinām vecākus izmantot šo iespēju un sazināties ar savu ģimenes ārstu, lai saņemtu plašāku informāciju, kā arī savlaicīgi plānotu bērna vakcināciju. Rūpes par bērna veselību šodien ir ieguldījums viņa drošā nākotnē.