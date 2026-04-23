Valmieras novads pastiprina ceļu drošību: jauni operatīvie auto ar ātruma kontroles ierīcēm
2025. gada nogalē Valmieras novada pašvaldības policija būtiski papildināja savu autoparku, iegādājoties trīs jaunus operatīvos transportlīdzekļus. Tie ir pilnībā pārbūvēti un aprīkoti ar visu nepieciešamo, lai nodrošinātu efektīvu dienesta pienākumu izpildi ikdienā.
Īpaši būtiski, ka automašīnās uzstādītas arī ātruma kontroles ierīces. Tas ir svarīgs aspekts, ņemot vērā, ka 2023. gadā pieņemti grozījumi Ceļu satiksmes likumā, kas paredz pašvaldības policijai tiesības kontrolēt atļautā braukšanas ātruma ievērošanu un piemērot sodus par pārkāpumiem. Svarīgi uzsvērt, ka šīs ierīces spēj fiksēt pārkāpumus arī bez transportlīdzekļa apturēšanas.
Pašvaldības policija uzsver, ka tās mērķis nav sodīt, bet gan veicināt sabiedrisko kārtību un uzlabot drošību uz ceļiem. Ātruma kontrole ir viens no būtiskākajiem instrumentiem, lai mazinātu ceļu satiksmes negadījumu risku, jo tieši pārsniegts braukšanas ātrums bieži ir viens no galvenajiem negadījumu cēloņiem.
Mūsdienīgas tehnoloģijas ļauj policijai strādāt preventīvi – motivējot autovadītājus ievērot noteikumus un veicināt izpratni par drošības nozīmi.
Tuvojoties skolēnu vasaras brīvlaikam, satiksmes intensitāte un dalībnieku daudzveidība uz ceļiem pieaug. Ielās arvien biežāk parādās bērni, velosipēdisti, skrejriteņu lietotāji, kas prasa īpašu uzmanību no autovadītājiem. Pat neliels ātruma pārsniegums šādās situācijās var radīt nopietnas sekas.
Valmieras novada pašvaldības policija aicina ikvienu satiksmes dalībnieku ievērot ceļa zīmes, īpaši ātruma ierobežojumus un būt vērīgiem un uzmanīgiem. Atbildīga rīcība uz ceļa ir kopīgs ieguldījums drošākā vidē visiem – gan autovadītājiem, gan mazāk aizsargātajiem satiksmes dalībniekiem.