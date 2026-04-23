Vecrīgā no ceturtā stāva loga izkritusi jauna sieviete; aculiecinieki dalās ar notikušā detaļām. VIDEO
Vecrīgā, izkrītot no ceturtā stāva dzīvokļa loga, smagas traumas guvusi aptuveni 20 gadus veca sieviete. Kamēr Valsts policija skaidro notikušā apstākļus, aculiecinieki un apkaimē strādājošie dalās notikušā detaļās.
Portāls Jauns.lv jau vēstīja, ka otrdien pēcpusdienā Valsts policija saņēma izsaukumu uz Vecrīgu, Teātra un Vaļņu ielas krustojumu, kur no kāda daudzdzīvokļu nama izkritusi sieviete. Triecienā pret bruģi jauniete guvusi ārkārtīgi smagas traumas un steidzami nogādāta slimnīcā.
"Es te gāju, bija "ātrie", reanimācija," TV3 raidījumam "Degpunktā" notikušo atstāsta aculieciniece. Pēc mediķu aizbraukšanas strādnieki asins peļķi uz bruģa apbēruši ar smiltīm, lai maskētu nepatīkamo ainu.
Kāds netālu strādājošs vīrietis stāsta, ka pa logu izkritusi jauna sieviete. Klātesošo viedokļi par traģēdijas iemesliem dalās – izskan minējumi, ka jauniete, iespējams, lēmumu izlēkt pa logu pieņēmusi apzināti, taču netiek izslēgta arī versija par nelaimes gadījumu un nejaušu izkrišanu.
Apkaimē strādājošie un iedzīvotāji norādījuši, ka jaunieti, kura izskatījusies aptuveni 22–23 gadus veca, bija ievērojuši jau iepriekš un zinājuši, ka viņa dzīvo minētās ēkas augšējā stāvā.
Valsts policija apstiprina, ka šobrīd tiek skaidroti precīzi negadījuma apstākļi. Pēc likumsargu rīcībā esošās sākotnējās informācijas nekas neliecina par noziedzīgu nodarījumu, un pagaidām nav pamata uzskatīt, ka notikušajā būtu iesaistīta trešā persona. Cietusī sieviete stacionārā turpina ārstēšanos.