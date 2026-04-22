Atlūgumu iesniedzis Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Aivars Puriņš
Trešdien, 22. aprīlī, Aizsardzības ministrs Andris Sprūds ir pieņēmis Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra Aivara Puriņa atlūgumu un ir panākta vienošanās par darba attiecību pārtraukšanu 31. maijā.
"Šobrīd novērojam pastiprinātu spiedienu uz aizsardzības nozari – publiskajā telpā tiek tiražēti nepamatoti apgalvojumi un pārmetumi, mēģinot apšaubīt nozares progresu vai mazināt uzticību. Valsts sekretārs ir pieņēmis lēmumu šādos apstākļos darbu neturpināt. Respektēju lēmumu un, pārrunājot izveidojušos situāciju, esam panākuši vienošanos par darba attiecību pārtraukšanu 31. maijā. Aivara Puriņa vadības laikā tika īstenotas nozīmīgas reformas, tostarp nodrošinājuma jomā, prasmīgi vadītas apjomīgas finanšu programmas ceļā uz 5% no IKP aizsardzībai, veikti būtiski spēju iepirkumi un stiprināti pamati aizsardzības industrijas attīstībai un sadarbībai. Vēlos izteikt personīgu pateicību Aivaram par pievienošanos ministrijas komandai šajos izaicinošajos apstākļos, godprātīgi un ar lielu atbildību attīstot nozari. Mēs turpināsim darbu – stiprināsim komandu, īstenosim apjomīgas aizsardzības nozares iniciatīvas. Drīzumā izsludināsim atklātu konkursu uz Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietu. Mūsu prioritātes paliek nemainīgas – Latvijas iedzīvotāju drošība," norāda Sprūds.
Puriņš Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra amatu ieņēma kopš 2024. gada 29. aprīļa. Pirms tam bijis Valsts prezidenta padomnieks nacionālās drošības jautājumos, Nacionālās drošības padomes sekretārs. No 2019. gada līdz 2023. gadam bijis aizsardzības padomnieks, Aizsardzības ministrijas pārstāvju NATO un Eiropas Savienībā vadītājs, savukārt no 2015. gada līdz 2019. gadam strādājis kā Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietnieks nodrošinājuma jautājumos.