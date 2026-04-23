Šodien 07:11
Šodien mācību laikā Ludzas un Rēzeknes novada iedzīvotāji saņems šūnu apraides paziņojumu
Šodien, 23. aprīlī, Nacionālie bruņotie spēki (NBS) un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) vingrinās savstarpējo sadarbību informācijas apritē dažādās krīzes situācijās, ziņo NBS.
Vingrinājuma ietvaros ir paredzēta arī šūnu apraides sistēmas aktivizēšana, nosūtot šūnu apraides paziņojumu iedzīvotājiem Ludzas un Rēzeknes novados
Šūnu apraides ziņās būs redzams šāds teksts:
MĀCĪBU BRĪDINĀJUMS
Nacionālie bruņotie spēki un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests informē, ka šis šūnu apraides paziņojums nosūtīts mācību ietvaros. Tālāka rīcība, saņemot šo paziņojumu, nav nepieciešama. Pateicamies iedzīvotājiem par atbalstu Latvijas aizsardzības stiprināšanā.
EXERCISE warning. National Armed Forces and Fire and Rescue Service inform that this cell broadcast message is part of a planned exercise; no action is required.