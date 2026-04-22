Madonas bērnudārzs "Kastanītis" saņem vērtīgu dāvanu
Madonas novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļa izstrādāja un iesniedza SIA “Mikrotīkls” Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes "Kastanītis" pieteikumu projektam, kura mērķis ir uzlabot bezvadu datortīkla nodrošinājumu, izmantojot "MikroTik" ražoto aparatūru.
Saņemot iekārtas, Madonas novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļa uzsāka darbus pie lokālā un bezvadu datortīkla ierīkošanas. Pabeidzot datortīkla ierīkošanu, tika iegūta pārvaldāma un pārskatāma tīkla infrastruktūra, kā arī bezvadu tīkla zonas pārklājums ir nodrošināts visā iestādē.
Kopējā dāvinājuma summa 1813,34 EURO. Šis dāvinājums ir atspaids pašvaldības budžetam, jo iegādāties jaunas iekārtas ir dārgi un izglītības iestādei tie būtu papildus budžeta izdevumi.
Pašvaldība plāno pieteikt atbalstam arī citas novada izglītības iestādes, kurās nepieciešami datortīkla uzlabojumi.
Madonas novada pašvaldība pateicas SIA Mikrotīkls par dāvinājumiem mūsu izglītības iestādēm bezvadu tīkla uzlabošanā!
SIA “Mikrotīkls” ražo un izstrādā datortīklu pārvaldes rīkus, tai skaitā programmatūru un maršrutētājus. Uzņēmuma ražotās iekārtas tiek izplatītas visā pasaulē, un tās izmanto interneta pakalpojumu sniedzēji, uzņēmumi un individuāli lietotāji.