Valmiermuižas alus vēstniecībā atklās Lotes Vilmas izstādi “Zari u.c. jutīgas būtnes”
23. aprīlī plkst. 19.30 Valmiermuižas alus vēstniecībā A. Briāna ielā ikvienu aicina piedzīvot Lotes Vilmas izstādes “Zari u.c. jutīgas būtnes” atklāšanu, kurā uzstāsies DJ Nieris.
Lote Vilma pazīstama kā dzejniece, ilustratore un komiksu māksliniece. Visvairāk priecājas strādāt pie grāmatām, gan radot tikai tekstu, gan apvienojot to ar saviem zīmējumiem. Glezniecībā pieskaras tām sevis daļām, kuras citkārt nevar aizsniegt.
Izstādē “Zari u.c. jutīgas būtnes” skatāmas gleznas, kas iztausta iekšējos procesus, kā arī jutīgi pieskaras ārējai pasaulei. Aiz okera krāsas kulises atklājas puķu dialogs jūras krastā. Nosalis koks spoguļojas peļķē. No cilvēka silueta tek sakarsušas asaras. Suns atver neaizmirstulīšu krāsas acis kā divas brūces. Melnu domu spirāle vijas uz riņķi vien, līdz atduras pret gaiši rozā mākoni. Gadiem būvētas neveiklas kaudzītes – krāsainas smilšu pilis – kārtojas glītās rindās. Parka mauriņā izsvaidīti zari gaida kādu, kas tos pacels.
Izstādes atklāšanā uzstāsies Reinis Lodziņš (pazīstams arī kā DJ Nieris) – multimediju mākslinieks un mūziķis. Spēlē improvizētus pavadījumus ar vecāka gājuma sintezatoriem un skaņas efektiem. Spēlē lēni un spēlē ātri.
Solās būt sirsnīgs vakars mājīgajā Valmiermuižas alus vēstniecības gaisotnē, kur krodzinieki būs parūpējušies par pilnmutīgiem brūvējumiem un gardām uzkodām.
Pasākums bez maksas.
Izstādītos mākslas darbus būs iespējams iegādāties.