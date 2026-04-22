Sabiedrība
Šodien 14:40
Ceturtdien Latvijā kļūs vēsāks un pastiprināsies vējš
Ceturtdien Latvijā gaiss kļūs vēsāks un pūtīs brāzmains vējš, prognozē sinoptiķi.
Naktī vietām - galvenokārt valsts austrumos - īslaicīgi līs. No rīta gaidāmas skaidras debesis, arī diena būs pārsvarā saulaina.
Ziemeļu, ziemeļrietumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 12-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra saullēktā pazemināsies līdz 0..+5 grādiem, maksimālā temperatūra dienā būs vien +6..+11 grādi.
Rīgā ceturtdien gaidāms sauss, saulains un vējains laiks - ziemeļu, ziemeļrietumu vējš brāzmās brīžiem pastiprināsies līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī svārstīsies ap +5 grādiem, diena nebūs siltāka par +8 grādiem.