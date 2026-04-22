Nīcas kultūras centrs aicina uz Jūras spēku orķestra koncertu
30. aprīlī plkst. 18.00 Nīcas kultūras centrā tiks aizvadīts UNESCO Starptautiskajai džeza dienai veltītais koncerts “Talanti”, kurā muzicēs Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku orķestris.
Programma veidota, godinot divus izcilus mūsdienu komponistus un aranžētājus – Gunāru Rozenbergu un Deivu Volpi, kuru radošais mantojums joprojām ir nozīmīgs džeza mūzikā. Abi mākslinieki bijuši laikabiedri un spilgti modernā džeza pārstāvji, kuru radošajā darbībā saskatāmas paralēles gan muzikālajā izteiksmē, gan dzīves gaitā.
Koncertā skanēs Gunāra Rozenberga oriģinālkompozīcijas “Nakts blūzs”, “Nevar saprast, par ko tu runā”, “Pagaidām nekā”, kā arī aranžējumi Ivara Birkāna un Raimonda Paula mūzikai. Savukārt Deiva Volpes aranžējumi tiks atskaņoti tādām kompozīcijām kā “Bluesette”, “Brazil” un “Take the ‘A’ Train”.
Koncertā piedalīsies arī jaunā dziedātāja Petra Perella Griškeviča no Liepājas, kura izpildīs Deiva Volpes aranžējumus dziesmām “Blue Moon”, “Over the Rainbow” un citām.
Jūras spēku orķestris dibināts 1995. gada 6. jūnijā. Tā pamatfunkcijās ietilpst militāro ceremoniju muzikālais noformējums, profesionāla koncertdarbība un līdzdalība starptautiskos militāro un profesionālo pūtēju orķestru festivālos.
2009. gadā Jūras spēku orķestris tika pārveidots par džeza orķestri, to pārdēvējot par Nacionālo bruņoto spēku bigbendu. Šis bigbends sagatavojis vairākas daudzveidīgas koncertprogrammas, kuras atskaņotas kopā ar izciliem Latvijas sabiedroto valstu un NATO alianses dalībvalstu bigbendu diriģentiem no Norvēģijas, Šveices, Vācijas, Lietuvas, Somijas, ASV un Kanādas.
Kopš 2019. gada Nacionālo bruņoto spēku bigbends ir piedzīvojis savu atgriešanos Jūras spēkos, lai pilntiesīgi atkal tiktu dēvēts par Jūras spēku orķestri, kā arī atguvis orķestrālāku skanējumu. Orķestrim nozīmīgākā uzstāšanās piedzīvota 2022. gadā, uzstājoties kopā ar ASV prezidenta Jūras kājnieku orķestri (President’s Own Marine Band) par godu Latvijas un ASV diplomātiskās sadarbības simtgadei Vašingtonā, ASV. Turpinot Latvijas Nacionālo bruņoto spēku orķestru tradīcijas, ieeja koncertā bez maksas.