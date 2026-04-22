Jelgavā aicina uz krāšņo smilšu skulptūru festivālu
23. maijā Jelgavā, Pasta salā, tujs auzvadīts 20. Starptautiskais smilšu skulptūru festivāls, kas šogad aicinās apmeklētājus doties aizraujošā ceļojumā miljoniem gadu senā pagātnē.
Festivāla tēma ļaus smiltīs atdzimt Juras laikmeta stāstiem, radot iespaidīgu vidi, kur sastapsies dinozauri, senie jūras iemītnieki un debesu valdnieki. Šogad festivāla konkursā skulptūras veidos 15 tēlnieki no 10 valstīm – Turcijas, ASV, Ukrainas, Spānijas, Bulgārijas, Polijas, Nīderlandes, Igaunijas, Lietuvas un Latvijas. Mākslinieki smiltīs atklās dabas spēku, dzīvības attīstību un līdzsvaru starp dažādiem pasaules elementiem.
Papildus konkursa darbiem apmeklētāji varēs apskatīt arī iespaidīgo demo skulptūru "Dinozauru sanāksme", ko jau šobrīd sākusi veidot latviešu tēlniece Agnese Rudzīte-Kirillova un Roger Ferralla no Spānijas, kā arī parka ieejas skulptūras, kuru autore ir Sanita Rāviņa.
Visa festivāla diena Pasta salā pārtaps par krāšņu svētku piedzīvojumu, kurā rosība un prieks valdīs no rīta līdz pat naktij. Apmeklētājus sagaidīs daudzveidīga programma dažādām paaudzēm – rotaļu izrādes bērniem, putu ballītes, lielizmēra koka spēles, "Jogitas pasākumi" radošās darbnīcas, kā arī improvizācijas teātra "Spiediens" aktieru Jura Kozlovska un Līgas Kausas asprātīgie un enerģiskie šovi. Visas dienas garumā festivāla teritorijā valdīs dzīva, kustīga un pārsteigumiem bagāta atmosfēra.
Vakarā, svētku noskaņa sasniegs kulmināciju brīvdabas koncertzālē "Mītava", kur notiks sezonas atklāšanas koncerts ar spilgtu un jaudīgu mākslinieku sastāvu. Uz skatuves kāps spēcīgās balss īpašniece Samanta Tīna, viena no pamanāmākajām jaunās paaudzes grupām "Kautkaili" un leģendārā Latvijas rokgrupa "Pienvedēja Piedzīvojumi", kā arī hip-hop mākslinieks Fiņķis, radot enerģisku un neaizmirstamu vakara atmosfēru.
Festivāla teritorija apmeklētājiem būs atvērta no pulksten 10 līdz pat 2 naktī, ļaujot nesteidzīgi izbaudīt gan dienas aktivitātes, gan vakara koncertprogrammu īpašā noskaņā. Apmeklētāji aicināti biļetes iegādāties savlaicīgi, jo līdz 16. maijam tās pieejamas iepriekšpārdošanā par izdevīgāku cenu.