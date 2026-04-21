Valsts policijas foto
Šodien 16:55
Izgāja no mājām un neatgriezās: Salaspilī mīklainos apstākļos pazudis Dmitrijs Golovenkovs
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Pierīgas Austrumu iecirknis meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2000. gadā dzimušo Dmitriju Golovenkovu, informēja Valsts policijā.
Vīrietis šā gada 16. aprīlī ap pulksten 18.00 izgāja no savas dzīvesvietas Salaspilī, un līdz šim brīdim viņa atrašanās vieta nav zināma.
Pazudušais vīrietis bija ģērbies zilā jakā, tumši zaļā lietusmētelī un gaiši pelēkās sporta biksēs. Viņam galvā bija balta cepure ar nagu un uzrakstu “NIKE”, savukārt kājās – zili “Adidas” zīmola apavi.
Valsts policija aicina iedzīvotājus aplūkot vīrieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par viņa iespējamo atrašanās vietu vai jebkāda cita meklēšanai noderīga informācija, zvanot pa tālruņa numuru 112.