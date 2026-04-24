Jelgavas mākslinieki aicina uz pavasara izstādi muzejā
Šopavasar jau 55. reizi jelgavnieki rīko visu profesionālo mākslinieku darbu izstādi, kurā piedalās teju visi gleznotāji, grafiķi, tēlnieki, tekstilmākslinieki un ādas apstrādes meistari.
Šoreiz biedrība ir izvēlējusies nosaukumu “Brīdis pārdomām” – aicinājums uz brīdi apstāties un atcerēties, pārdomāt paveikto un iezīmēt tālāko virzību, stāsta Jelgavas Mākslinieku biedrības vadītājs Māris Brancis.
Kā allaž visplašāk pārstāvētie izstādē ir gleznotāji, kuri strādā dažādās tehnikās – ar eļļas vai akrila pigmentiem, pasteli, akvareli, gleznojot ainavas, figurālas kompozīcijas, klusās dabas un portretus gan īstenībai tuvās formās, gan abstrakti.
Nozīmīgi darbi radīti dažādās zīmējuma tehnikās, fiksējot realitātē ieraudzīto. Savu pienesumu demonstrē arī tekstilmākslinieces un ādas izstrādājumu dizainere.
Šogad Jelgavas mākslinieku pulkam pievienojušās un pirmo reizi savus darbus jelgavniekiem rāda portretu gleznotāja Daiga Vanaga, iemūžinot, piemēram, režisoru Pēteri Krilovu, un Laura Treimane-Salnāja, kura Jelgavas Mākslas skolā māca datorgrafiku.
Izstāde būs apskatāma no 24. aprīlim līdz 31. maijam. Izstādes atklāšana notiks 24. aprīlī pulksten 15 Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā.
Apmeklētāji aicināti iepazīt vietējo autoru veikumu un rast iedvesmu pavasarīgā noskaņā.
Informāciju sagatavoja: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs".