Sabiedrība
Šodien 08:29
Rīgā pērn 130 ģimenēs bērniem netika nodrošināta pienācīga attīstība un audzināšana
Rīgā pērn bija 130 ģimenes, kurās bērniem netika nodrošināta pienācīga attīstība un audzināšana un par kurām bāriņtiesa pārskata gadā informēja pašvaldības sociālo dienestu, liecina Rīgas pašvaldības bāriņtiesas apkopotā informācija.
Šīm ģimenēm kopumā ir 192 bērni, no kuriem 31 bērns ir vecumā līdz trim gadiem, 96 - vecumā no četriem līdz 12 gadiem, bet 65 vecumā no 13 līdz 17 gadiem.
Ar bāriņtiesas lēmumu bērna aizgādības tiesības 2025. gadā pārtrauktas 272 vecākiem. 37 vecākiem bērna aizgādības tiesības bija pārtrauktas arī iepriekš.
Astoņiem vecākiem vienlaikus pārtrauktas bērna aizgādības tiesības par trim un vairāk bērniem.
Pērn Rīgā 246 bērnu vecākiem pārtrauktas bērna aizgādības tiesības, bet 126 bērnu vecākiem aizgādības tiesības atjaunotas, liecina bāriņtiesu apkopotā informācija.