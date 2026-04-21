Šodien 07:05
Diena būs sausa un saulaina
Otrdien Latvijā būs neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem, prognozē sinoptiķi.
Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no ziemeļiem. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz +11..+15 grādiem, piekrastē - līdz +8..+10 grādiem.
Rīgā saglabāsies sauss un saulains laiks, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļrietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra no +9 grādiem pilsētas ziemeļos līdz +12 grādiem dienvidos.
Laikapstākļus nosaka anticiklona austrumu mala. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1020 hektopaskāliem Latgales dienvidos līdz 1025 hektopaskāliem Kurzemē.