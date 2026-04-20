Sabiedrība
Šodien 20:41
“Mīlestība ir nežēlīga” - Stabu ielā ar rupju uzrakstu apķēpāts BMW
Sociālā tīkla “Facebook” grupā “Ogre City 2.0” publicēts ieraksts par kādu nepatīkamu incidentu Rīgā, Stabu ielā, kur kādam automobilim uz motora pārsega un bagāžnieka ar krāsu uzrakstīts aizvainojošs vēstījums.
Pie ieraksta publicēta fotogrāfija, kurā redzams balts BMW markas automobilis ar melnu uzrakstu “S***” uz auto priekšējās un aizmugures daļas. Ieraksta autors notikušo komentējis īsi: “Stabu ielas pārsteigumi Rīgā. Mīlestība ir nežēlīga.”
Publikācija izraisījusi plašu rezonansi komentāru sadaļā. Daļa lietotāju uz notikušo reaģējuši ar ironiju un jokiem, citi pauduši viedokli, ka automašīnas īpašnieks, iespējams, kādam būtiski nodarījis pāri. Atsevišķi komentētāji arī pieļāvuši, ka bojājumus varētu segt apdrošināšana, savukārt citi notikušo nodēvējuši par savdabīgu “ielas tūningu”.
Šobrīd gan nav skaidri zināmi incidenta apstākļi un iemesli.