FOTO: Dailes teātrī pirmizrādi piedzīvo režisora Kairiša iestudējums "Pirmavots"

Viestura Kairiša iestudējuma "Pirmavots" pirmizrāde piedzīvo stāvovācijas
Dailes teātrī 16. aprīlī pirmizrādi ar stāvovācijām piedzīvoja rakstnieces Ainas Rendas darbs "Pirmavots" Viestura Kairiša režijā. Rendas 1943. gada romāns "Pirmavots" ir viens no nozīmīgākajiem 20. gadsimta literārajiem darbiem, kas dēvēts par "himnu individuālismam".
Izrādē galveno lomu - Hovardu Rorku - atveidos Kaspars Dumburs. Rorks ir jauns, ģeniāls un nepiekāpīgs arhitekts. Izrādes gaitā pamazām atklājas dažādu cilvēku motivācijas, ambīcijas un cīņas par ietekmi kultūrā, arhitektūrā un sabiedrībā. Stāsts pakāpeniski pārtop par filozofisku drāmu par to, kas virza pasauli - neatkarīgi radītāji vai sabiedrības kolektīvais spiediens.
Citas lomas iestudējumā atveidos Mārtiņš Meiers, Artūrs Skrastiņš, Ilze Ķuzule-Skrastiņa, Kārlis Freimanis, Indra Briķe, Jana Herbsta, Dainis Gaidelis, Juris Bartkevičs, Madara Viļčuka, Marta Lovisa Jančevska un Matīss Ozols.
Izrādes režisors un dramaturgs ir Kairišs, dramatizējuma autors ir Kūns Tašlē, vizuālās dramaturģijas autors ir Reinis Dzudzilo, kostīmu māksliniece ir Simona Veilande, horeogrāfs ir Jiri Naels, gaismu mākslinieks ir Niks Cipruss, muzikālā noformējuma autors ir Juris Vaivods, režisora asistents ir Rafaels Bijevs.
Sabiedrībā pazīstamas personas Dailes teātrī uz Kairiša iestudējuma "Pirmavots" pirmizrādi; 16.04.2026.
