Aktieris Mārtiņš Vilsons lūdz palīdzību cīņā ar negaidītiem “kaimiņiem” mājā
Aktieris Mārtiņš Vilsons sociālajos tīklos vērsies pie sabiedrības ar lūgumu palīdzēt tikt galā ar negaidītiem un ne visai patīkamiem “kaimiņiem” – iršiem, kas iemitinājušies viņa mājoklī.
Kā stāsta Vilsons, sākotnēji attiecības ar iršiem bijušas mierīgas – tie dzīvojuši ozolā pie mājas, un sadzīvošana bijusi cieņpilna. Taču pēdējos gados irši pārcēlušies uz dzīvi zem mājas jumta stūra, radot arvien lielākas neērtības.
Aktieris atklāj, ka pirms diviem gadiem mēģināts problēmu risināt – ziemā daļēji izjaukta konstrukcija, viss iztīrīts un uzstādīts siets, cerot, ka irši neatgriezīsies. Sākotnēji šķitis, ka tas izdevies, taču jau nākamās vasaras vidū tie atkal bijuši klāt.
Lielākās problēmas sagādā iršu ieradums ielidot mājā, tiklīdz tiek atvērti logi, kā arī to tieksme traukties uz gaismu. “Protams, tā ir viņu daba, bet mūsu dabā ir savu māju nosargāt,” uzsver Vilsons.
Tāpēc aktieris aicina atsaukties tos, kuri zina efektīvus risinājumus vai var ieteikt speciālistus, kas palīdzētu atbrīvoties no iršiem un novērst to atgriešanos.