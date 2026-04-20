VIDEO: ātruma kontroles nedēļa nesusi rezultātus - policija vairākus pārkāpējus atstāj bez tiesībām
Aizvadītajā nedēļā, kad norisinājās Eiropas ceļu policijas tīkla ROADPOL akcija “Atļautā braukšanas ātruma kontroles nedēļa”, Valsts policijas amatpersonas fiksēja vairākus rupjus ātrumpārkāpumus, tostarp gadījumus, kad atļautais braukšanas ātrums pārsniegts par vairāk nekā 60 km/h apdzīvotā vietā – par pārkāpumiem autovadītājiem tika arī atņemtas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības.
Valsts policijas Satiksmes drošības vadības biroja Speciālo uzdevumu nodaļas amatpersonas aizvadītajās dienās Rīgā konstatēja vairākus būtiskus atļautā braukšanas ātruma pārkāpumus, kā piemēram, 13. aprīļa vakarā uz Kārļa Ulmaņa gatves fiksēti divi gadījumi – vienā gadījumā automašīnas “Porsche” vadītājs pārvietojās ar ātrumu 168 km/h vietā, kur atļauti 90 km/h. Otrā gadījumā tajā pašā posmā konstatēts braukšanas ātrums 163 km/h kādam “Mitsubishi” vadītājam. Par šiem pārkāpumiem piemēroti naudas sodi attiecīgi 1400 un 1050 eiro apmērā, kā arī abos gadījumos atņemtas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības – automašīnas “Porsche” vadītājam uz 12 mēnešiem, bet “Mitsubishi” vadītājam uz deviņiem mēnešiem.
Savukārt 14. aprīlī Rīgā, uz Krasta ielas fiksēts automašīnas “BMW” vadītāj, kurš apdzīvotā vietā pie atļautajiem 50 km/h brauca ar ātrumu 125 km/h. Apturot šo vadītāju, tika konstatēts, ka vēl bez atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanas, autovadītājs brauc bez iegūtām transportlīdzekļa tiesībām. Par ātruma pārsniegšanu autovadītājam piemērots sods 1500 eiro un aizliegums iegūt transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz 12 mēnešiem, bet par braukšanu bez tiesībām piemērots sods 300 eiro apmērā.
Tajā pašā dienā likumsargi uz Vienības gatves konstatēja vēl kādu “BMW” markas autovadītāju, kurš pārvietojās ar ātrumu 115 km/h pie atļautajiem 50 km/h. Vienlaikus Rīgā, uz Kārļa Ulmaņa gatves likumsargi fiksēja arī “BMW” vadītāju, kurš pārvietojās ar ātrumu 117 km/h pie atļautajiem 50 km/h. Abiem autovadītājiem par pārkāpumu piemērots naudas sods 1040 eiro apmērā, kā arī atņemtas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz deviņiem mēnešiem.
Valsts policija atgādina, ka atļautā braukšanas ātruma pārsniegšana ievērojami palielina ceļu satiksmes negadījumu risku un to smagumu. Aicinām autovadītājus ievērot ceļu satiksmes noteikumus un izvēlēties drošu braukšanas ātrumu.