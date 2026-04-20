Brīvdienās uz Latvijas-Baltkrievijas robežas apturēti teju 300 nelegālie migranti
Valsts robežsardze pēdējās trīs diennaktīs novērsusi 273 nelegālo migrantu mēģinājumus šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu, informēja robežsardzē.
Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēts 1473 cilvēki.
Valdība līdz šī gada 30. jūnijam pagarināja pastiprinātās robežapsardzības režīmu Baltkrievijas pierobežā. Tas noteikts Baltkrievijas radītās paaugstinātās nelegālo migrantu plūsmas dēļ. Pastiprinātās kontroles režīms noteikts Ludzā un Ludzas novada pagastos, Krāslavā un novada pagastos, Augšdaugavas novadā, Daugavpilī un Rēzeknes novada Kaunatas pagastā.
Pērn kopumā Valsts robežsardze novērsusi 12 046 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Baltkrievijas-Latvijas robežu. Humānu apsvērumu dēļ robežas šķērsošana pērn nav liegta 31 nelegālajam migrantam. 2024. gadā no Baltkrievijas-Latvijas robežas nelikumīgas šķērsošanas tika atturēti 5388 cilvēki, bet humānu apsvērumu dēļ valstī tika uzņemti 26 cilvēki.