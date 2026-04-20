Raiņa centrā Daugavpilī iespējams apskatīt Maijas Bērziņas un Ilonas Šaušas darbu izstādi "Saulainais stūrītis"
Daugavpilī Latgales Centrālās bibliotēkas Raiņa centrā (Komunālā ielā 2) iespējams apskatīt mākslinieces Maijas Bērziņas un keramiķes Ilonas Šaušas darbu izstādi "Saulainais stūrītis".
Izstādē dominē saules gaismas un pozitīvu noskaņu piepildīta krāsu pasaule, kurā mākslinieces atklāj sievietes daudzslāņaino dabu – brāzmainu, trauslu un reizē noslēpumainu.
Darbi iedvesmu guvuši latviešu literatūras dižgaru Aspazijas un Raiņa dzejā, kuras noskaņas sasaucas ar Daugavas plūdumu un zirgu auļu ritmu pavasara palienu pļavās.
Gleznotājas Maijas Bērziņas darbos dominē krāsu triepieni, kuros pulsē mākslinieces iekšējā gaisma un enerģija. Savukārt keramiķes Ilonas Šaušas darbus vieno prieks un rotaļīgums, ko autore vēlas nodot arī skatītājiem.
Izstāde ietver mākslinieču jau labi pazīstamus darbus, kā arī šopavasar tapušos.
Maijas Bērziņas un Ilonas Šaušas darbu izstāde "Saulainais stūrītis" Latgales Centrālās bibliotēkas Raiņa centrā būs skatāma līdz 7.jūnijam.
