Rīgā sāk kursēt nakts autobuss uz lidostu
No šodienas sācis kursēt nakts autobuss uz Rīgas lidostu, informēja uzņēmumā "Rīgas satiksme".
Lai nodrošinātu nokļūšanu uz un no Rīgas lidostas nakts stundās tiks ieviesti 22. maršruta autobusa nakts reisi maršrutā "Centrs-Lidosta". Nakts reisos autobuss kursēs ar maršruta numuru N 22.
N 22 kursēs no pieturas "Stacijas laukums" Marijas ielā uz Rīgas lidostu un no lidostas - atpakaļ uz pilsētas centru. Autobuss kursēs katru dienu ar vienas stundas intervālu.
Posmā no pilsētas centra līdz lidostai autobuss kursēs pa 22. maršrutu un apstāsies tajās pašās pieturās. Pieturās autobuss apstāsies pēc pieprasījuma.
Braukšanas maksa un atvieglojumi šajā maršrutā būs tādi paši kā pārējos "Rīgas satiksmes" maršrutos. Tāpat pasažieriem būs iespēja iegādāties biļeti pie vadītāja, norēķinoties ar bankas karti.
Līdz ar N22 maršruta ieviešanu tiks veiktas izmaiņas arī 22. autobusa kustības sarakstā. Pēdējais reiss no Abrenes ielas uz lidostu būs plkst. 23.30, bet no lidostas uz Abrenes ielu - plkst. 0.10. Tāpat tiks veiktas nelielas izmaiņas atsevišķos 22. autobusa atiešanas laikos brīvdienās.
"Rīgas satiksme" apgrozījums pagājušajā gadā, pēc provizoriskajiem datiem, bija 53,622 miljoni eiro, kas ir par 2,2% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa palielinājās vairākkārtīgi - līdz 10,474 miljoniem eiro.
"Rīgas satiksme" nodrošina pasažieru pārvadājumus ar autobusiem, tramvajiem un trolejbusiem Rīgā, kā arī apsaimnieko autostāvvietas pilsētas ielu malās. Uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir Rīgas dome.