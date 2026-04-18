Opozīcijas partija rosina bērna kopšanas periodu līdz diviem gadiem pilnībā ieskaitīt pensiju stāžā
Opozīcijas partija "Latvija pirmajā vietā" (LPV) iesniegusi grozījumus likumā "Par valsts pensijām", aicinot bērna kopšanas periodu līdz bērna divu gadu vecumam pilnībā ieskaitīt apdrošināšanas stāžā neatkarīgi no valsts pamatbudžetā faktiski veiktajām iemaksām.
LPV skaidro, ka spēkā esošais tiesiskais regulējums paredz, ka bērna kopšanas atvaļinājuma periods tiek ieskaitīts apdrošināšanas stāžā ierobežotā apmērā - līdz bērna pusotra gada vecumam -, turklāt sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšana šajā periodā ne vienmēr nodrošinot pilnvērtīgu pensijas kapitāla uzkrāšanu.
Praksē tas rada situācijas, kurās personas, kas rūpējas par bērnu līdz divu gadu vecumam, nonāk nelabvēlīgākā situācijā attiecībā uz vecuma pensijas apmēru, jo daļa bērna kopšanas perioda netiek pilnvērtīgi ņemta vērā apdrošināšanas stāža un pensijas kapitāla aprēķinā, spriež LPV.
Politiskais spēks norāda, ka likumprojekta mērķis ir nodrošināt, ka viss bērna kopšanas periods līdz bērna divu gadu vecumam tiek ieskaitīts apdrošināšanas stāžā.
Tāpat mērķis esot paredzēt valsts pienākumu veikt sociālās apdrošināšanas iemaksas šajā periodā, kā arī mazināt sociālo nevienlīdzību, kas rodas bērnu aprūpes dēļ.
LPV vēlas, lai iemaksu objekts nav mazāks par valstī noteikto vidējo apdrošināšanas iemaksu algu iepriekšējā gadā. Tāpat partija vēlas, lai Ministru kabinets nosaka iemaksu veikšanas kārtību un apmēru.
Partija rosina noteikt, ka personām, kuras izmantojušas bērna kopšanas atvaļinājumu pirms šā likuma spēkā stāšanās, pēc personas pieprasījuma šis periods tiek pārrēķināts un ieskaitīts apdrošināšanas stāžā atbilstoši likuma nosacījumiem.