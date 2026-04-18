Pazudusi Anglikāņu baznīcas kaķene Grācija
Rīgas Anglikāņu baznīca aicina iedzīvotājus palīdzēt atrast baznīcas kaķenīti Grāciju, kas pazudusi naktī uz 18. aprīli.
Kā informē baznīcā, Grācija pēdējo reizi redzēta 18. aprīlī ap plkst. 00.30 Imantas ielas 3 apkārtnē. Ikviens, kurš kaķeni ir redzējis vai zina tās iespējamo atrašanās vietu, aicināts nekavējoties zvanīt pa tālruni +371 25 171 989.
Kā zināms, Grācija nav tikai draudzes mīlule, bet arī labi pazīstama dievnama iemītniece. Kaķene gadu gaitā iemantojusi atpazīstamību ne vien Latvijā, bet arī ārvalstīs – par viņu stāstīts diecēzes, kaimiņu draudžu un pat Anglijas baznīcas sociālo tīklu publikācijās.
Grācijas stāsts baznīcā aizsācies pirms vairāk nekā desmit gadiem. Toreiz blakus dievnamam notikuši renovācijas darbi, kuru dēļ grauzēji no tuvējām ēkām sākuši meklēt jaunu patvērumu, un draudze nolēmusi ieviest baznīcā kaķi. Sākotnēji paņemti divi kaķēni, taču tikai Grācija palikusi baznīcā līdz pat šai dienai.
Draudzes pārstāvji stāsta, ka Grācija izceļas ar īpaši draudzīgu un komunikablu raksturu – viņa ne tikai ķer peles, bet aktīvi iesaistās arī baznīcas ikdienas sabiedriskajā dzīvē, kļūstot par savdabīgu dievnama simbolu.
Iepazīsties ar Anglikāņu dievnama kaķeni Grāciju
Vai kaķi nonāks debesīs? Kāpēc Bībelē šie dzīvnieki nav pieminēti, bet itin labi iejūtas Rīgas Anglikāņu baznīcā? Par dievnama minceni ...
Baznīca lūdz atsaukties ikvienu, kam ir jebkāda informācija par pazudušo kaķeni, kā arī dalīties ar ziņu plašāk.